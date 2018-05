Ruotsalaislehti: Attendo myymässä Suomen terveydenhoitopalvelunsa Terveystalolle – Terveystalo vahvistaa arvioivansa kauppaa ”yhtenä strategisena vaihtoehtona”

Ruotsalainen hoiva- ja terveysalan jätti Attendo on myymässä Suomen terveydenhoitopalvelunsa Terveystalolle, kertoo ruotsalaislehti Dagens Industri.

Lehden mukaan odotettu kauppahinta on 190-240 miljoonaa euroa. Suomalainen Terveystalo on lehden lähteiden mukaan todennäköisin ostaja. Sitovia ostotarjouksia odotetaan lähipäivinä.

Attendo ei kommentoinut asiaa ruotsalaislehdelle.

Terveystalo ei vahvistanut tietoja perjantai-iltapäivänä STT:lle. Myöhemmin illalla se kuitenkin lähetti medialle tiedotteen, jossa se ilmaisi harkitsevansa kauppaa.

– Terveystalo vahvistaa arvioivansa kauppaa yhtenä strategisena vaihtoehtona. Mahdollisen kaupan toteutumisesta ei ole kuitenkaan varmuutta, tiedotteessa kerrotaan.

Attendo kertoi maaliskuussa harkitsevansa Suomen terveys- ja hammashoitopalvelujensa myymistä. Kyseisten liiketoimintojen liikevaihto oli viime vuonna reilut 230 miljoonaa euroa. Asiaa koskevan arvion on tarkoitus valmistua tämän vuoden alkupuoliskolla. Attendo aikoo keskittyä hoivapalveluihin ja hakea kasvua siltä puolelta.

Ruotsissa perustettu ja Tukholman pörssiin listattu Attendo toimii Suomen ja Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassa. Terveystalo on listautunut Helsingin pörssiin.

Yritysostot kaventavat valinnanvapautta?

Sote-alalla on nähty viime vuosina toistuvia yrityskauppoja, jotka ovat herättäneet huolia palvelujen keskittymisestä. Muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ilmaissut huolensa siitä, että alan keskittyminen kaventaa vaihtoehtoja eikä sote-uudistukseen sisältyvä valinnanvapaus välttämättä toteudu täysimääräisesti.

Hallitus on pyrkinyt suitsimaan kehitystä lisäämällä yrityskauppojen valvontaa ja parantamalla pienten yritysten toimintaedellytyksiä.

Attendo ja Terveystalo ovat Mehiläisen ja Pihlajalinnan ohella alan yritysmarkkinoita hallitsevia toimijoita. Terveystalon toimipisteverkko on jo nyt Suomen kattavimpia. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna liki 700 miljoonaa euroa. Terveystalon asema pääkaupunkiseudulla vahvistui, kun se yhdistyi Helsingin Diakonissalaitoksen omistaman Diacorin kanssa.

https://www.di.se/nyheter/attendo-narmare-miljardforsaljning/?variantType=LARGE&loggedin=true

STT

Kuvat: