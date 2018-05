Ruotsalaislehti: Attendo myymässä Suomen terveydenhoitopalvelunsa, todennäköisin ostaja Terveystalo

Pohjoismainen hoiva- ja terveyspalveluyhtiö Attendo on myymässä terveydenhoitopalvelunsa Suomessa, kertoo ruotsalaislehti Dagens Industri.

Lehden lähteiden mukaan kauppahinta on 190-240 miljoonaa euroa. Todennäköisin ostaja on lehden mukaan suomalainen Terveystalo.

Attendo kertoi maaliskuussa hakevansa kasvua hoivapalveluista ja harkitsevansa terveys- ja hammashoitopalvelujensa myyntiä Suomessa. Yhtiö kertoi tuolloin, että arvion on tarkoitus valmistua vuoden alkupuoliskolla.

Ruotsissa perustettu Attendo toimii Suomen ja Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassa.

https://www.di.se/nyheter/attendo-narmare-miljardforsaljning/?variantType=LARGE&loggedin=true

STT