Ruotsalaismedia: Telia ostamassa Bonnierin tv-toimintaa – kauppaan kuuluisi MTV3

Teleoperaattori Telia on ostamassa ruotsalaisen mediayhtiö Bonnierin Pohjoismaiden tv-toimintaa, kertoo ruotsalaismedia Resume nimeämättömiin lähteisiinsä vedoten.

Kauppaan sisältyisivät muun muassa Suomen MTV3-kanava, Ruotsin TV4-kanava ja pohjoismainen maksutelevisiokanava Cmore.

Telia julkaisi uutisen jälkeen tiedotteen, jossa se vahvisti neuvottelevansa Bonnierin kanssa. Telia ei kuitenkaan kommentoinut keskustelujen yksityiskohtia. Yhtiön mukaan sisällöt ovat tärkeä osa sen tulevaisuuden strategiaa ja keskustelut Bonnierin kanssa on nähtävä siinä kontekstissa.

Resumen mukaan sopimus mahdollistaisi Bonnierille pysymisen vähemmistöosakkaana kauppakohteena olevassa Bonnier Broadcastingissa.

Resume kertoo, että neuvottelut ovat olleet käynnissä viime syksystä lähtien ja kauppa on määrä julkistaa ennen keskikesää. Resumen mukaan kaupan hintalappu olisi noin miljardi euroa.

Kauppa vaikuttaisi yli 1 000 työntekijään Ruotsissa ja Suomessa.

Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Taloussanomat.

