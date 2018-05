Ruotsi aloitti MM-turnauksen murskavoitolla

Ruotsi karisteli karstat koneestaan ja voitti jääkiekon miesten MM-turnauksessa Valko-Venäjän 5-0. Kööpenhaminassa pelatun ottelun ykköshahmo oli Ruotsin Rickard Rakell, joka keräsi tehopisteet 1+2.

Seurajoukkuetasolla Anaheim Ducksia edustava Rakell, 24, pelaa ensimmäistä aikuisten MM-turnaustaan. Ruotsin MM-debytanteista myös esimerkiksi Mattias Janmark ja Mika Zibanejad pelasivat vahvan ottelun Valko-Venäjää vastaan.

Ruotsi karkasi A-lohkon ottelun avauserässä 2-0-johtoon Lias Anderssonin ja Gustav Nyquistin osumilla. Tahti jatkui yhtä vahvana toisessa erässä, jossa Ruotsi iski kaksi maalia. Ruotsalaisten 4-0-osuman jälkeen Valko-Venäjä vaihtoi maalivahtiaan.

Zibanejad sai kunnian viimeistellä päätöserässä ottelun loppulukemat. Ruotsi ja Valko-Venäjä pelaavat eri alkulohkossa kuin Suomi.

Tanska avasi kotikisat voittolaukauskisavoitolla Saksasta

Tanska avasi ensimmäiset jääkiekon MM-kotikisansa 3-2-voittolaukauskisavoitolla Saksaa vastaan Herningin B-alkulohkossa. Voittolaukauskisan ainoan maalin teki Tanskan Frans Nielsen.

Saksa yllätti helmikuussa jääkiekkomaailman Pyeongchangin talviolympialaisissa etenemällä loppuotteluun. Toisin kuin olympialaisissa, MM-kisoissa saksalaisilla on paineet ja vastassaan NHL-pelaajia.

Etukäteisarvioissa Saksan heikkoudeksi on nostettu maalivahtipeli, mutta Timo Pielmeier piti hyvin pintansa toisen erän puoliväliin asti, jolloin Jesper Jensen vei Tanskan 1-0-johtoon.

Tanskan puolustuksen selkäranka on Toronto Maple Leafsin maalivahti Frederik Andersen, joka on kotoisin Herningistä. Hänen pudottamastaan irtokiekosta alkoi Tanskan maalilla mylläkkä, jonka päätteeksi Leon Draisatl laukoi tasoituksen 1-1:een. Toisen erän lopussa Tanskan Frederik Storm teki ylivoimalla 2-1.

Andersenin illan toinen epäonnistuminen tuotti Saksan tasoituksen kolmannen erän puolivälissä. Draisatl syötti ylivoimahyökkäyksessä Yasin Ehlizille, jonka laukaus pomppi Andersenin ja tolpan kautta sisään.

Tanska sai kolmannen erän lopussa ylivoiman, joka jatkui jatkoajan alussa. Maalia ei kuitenkaan syntynyt. Voittolaukauskisassa Andersen oli jälleen parhaimmillaan ja pysäytti kaikki Saksan viisi laukojaa.

STT