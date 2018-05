Ruotsi otti MM-kultaa voittolaukauskilvassa – Forsberg otti sankarin roolin

Jääkiekon MM-finaalia hallinnut Ruotsi joutui raatamaan voittolaukauskilpailuun asti ennen kuin se sai vikkelän Sveitsin nujerretuksi loppuottelussa 3-2. Oliver Ekman-Larsson ja Filip Forsberg laukoivat voittolaukauskilpailun ratkaisevat osumat, ja voittomaali merkittiin Forsbergille.

– En ole koskaan voittanut aikuisten maailmanmestaruutta, joten luotan tässä asiassa poikiin, Forsberg sanoi uutistoimisto TT:lle kysyttäessä, että kuinka kultaa juhlitaan.

– Asiaa on vaikea kuvailla. Kasvat ihmisenä ja pelaajana. Erittäin hauskaa, Ekman-Larsson puolestaan kuvaili tuntojaan TT:lle voiton jälkeen.

Ruotsin maalintekijät varsinaisella peliajalla olivat Gustav Nyquist ja Mika Zibanejad.

Mestaruus on Ruotsille toinen perättäinen ja kaikkiaan 11:s. MM-mitaleita Ruotsilla on 47. Vuosi sitten Ruotsi kukisti MM-finaalin voittolaukauskilpailussa Kanadan.

Jääkiekon MM-finaali venyi maalittoman kolmannen erän ja jatkoerän jälkeen voittolaukauskilpailuun tasatilanteessa 2-2. Voittolaukauskilpailussa Sven Andrighetto sai ainoana sveitsiläispelaajana kiekon ohi Ruotsin maalivahdin Anders Nilssonin.

– Oli mahtavaa olla mukana joukkueessa ja voittaa. Sitä tunnetta ei voi kuvailla, Nilsson kommentoi TV3:lle ottelun jälkeen.

Nilssonin otteet turnauksessa saivat kiitos voittomaalin tehneeltä Forsbergilta.

– Ei ole sanoja, hän oli aivan mahtava.

Ruotsalaiset huitoivat huteja

Ruotsilla oli loistavat mahdollisuudet ratkaista mestaruus jo peliajalla ja jatkoerässä. Toisessa erässä sillä oli minuuttikaupalla yhtämittaista painostusta Sveitsin maalilla. Kolmannessa erässä se pääsi pelaamaan neljä minuuttia ylivoimaa Roman Josin kahden perättäisen jäähyn aikana.

Ruotsi hallitsi myös neljällä neljää vastaan pelattua jatkoerää. Adam Larsson oli onnistua vielä jatkoerän viime sekunneilla, mutta laukaus kilahti Leonardo Genonin vartioiman Sveitsin maalin tolppaan.

Sveitsi puolusti ottelussa erinomaisesti Genonin johdolla. Ruotsin hyökkäyksen ajautuivat liian usein kaukalon nurkkiin, ja ruotsalaisille kertyi ratkaisupaikoissa merkillisiä huteja.

Nilssonille kertyi ottelussa 25 torjuntaa ja Genonille 35. Huippuluokan maalintekopaikat jakautuivat joukkueille tasaisemmin.

Sebastian Aho voitti turnauksen maalipörssin yhdeksällä osumallaan. Pistepörssissä hän oli Yhdysvaltain Patrick Kanen jälkeen toinen. Ahon 9+9=18 pistettä on suomalaispelaajien kaikkien aikojen tehosaalis MM-kisoissa.

