Ruotsi otti MM-kultaa voittolaukauskilvassa

Ruotsi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Se kukisti loppuottelussa Sveitsin 3-2. Oliver Ekman-Larsson ja Filip Forsberg ratkaisivat ottelun maaleillaan voittolaukauskilpailussa.

Ruotsin maalintekijät varsinaisella peliajalla olivat Gustav Nyquist ja Mika Zibanejad.

Mestaruus on Ruotsille toinen perättäinen ja kaikkiaan 11:s. MM-mitaleita Ruotsilla on kaikkiaan 47.

Vuosi sitten Ruotsi kukisti MM-finaalin voittolaukauskilpailussa Kanadan.

STT

