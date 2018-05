Ruotsi yrittää korjata romahtanutta Nobel-brändiä – maailmankuulu kirjallisuuspalkinto jää tänä vuonna jakamatta

Ruotsalaista kulttuurielämää ravisuttava skandaali sai perjantaina ennakoidun käänteen, kun myrskyn keskiössä oleva Ruotsin akatemia ilmoitti jättävänsä Nobelin kirjallisuuspalkinnon tänä vuonna jakamatta. Päätöstä osattiin odottaa, sillä akatemia on ajautunut poikkeuksellisen syvään kriisiin syksystä asti velloneiden ahdistelu- ja korruptiosyytösten takia.

Akatemia pyrkii päätöksellään palauttamaan luottamusta toimintaansa sekä maailmankuuluun kirjallisuuspalkintoon. Tämän vuoden palkintoa ei peruta kokonaan, vaan se lykätään ensi vuoteen, jolloin on tarkoitus jakaa kaksi palkintoa yhdellä kertaa. Aiemmin palkintoa on lykätty samaan tapaan viidesti. Kokonaan palkinto on jäänyt jakamatta viimeksi toisen maailmansodan vuoksi.

Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen arvioi, että akatemian arvon palauttaminen on pitkä tie.

– Kritiikki Ruotsin akatemiaa kohtaan on tällä hetkellä hirveän suurta. Sekä tiede- että taidemaailma katsoo, että akatemian toiminnassa on paljon kyseenalaista. Myöskään kriisiytyneen tilanteen hoito ei ole vakuuttanut.

Metoo-kampanjasta liikkeelle lähtenyt vyyhti on laajentunut ahdistelusyytöksistä akatemian rahanjaon epäselvyyksiin. Normaalisti 18 jäsenen akatemia on enää hädin tuskin toimintakykyinen, sillä paljastukset ovat johtaneet useiden jäsenten eroon.

Koivusen mukaan vielä muutama viikko sitten eräs ruotsalaiskustantaja arvioi, että voi kestää vuosia ennen kuin akatemia pystyy jakamaan Nobel-palkintoja uudelleen.

Hovi mukana sotkussa

Ruotsin akatemialla on ruotsalaisille vahva symbolinen merkitys, sillä se on ollut ruotsin kielen ja kirjallisuuden edistämisen arvostetuin instituutio.

– Akatemia on aina ollut sekä ihailun että kritiikin kohteena. Siihen on latautunut paljon tunteita, odotuksia ja vaatimuksia. Tulkitsen niin, että tässä on kyse myös brändin romahtamiseen liittyvästä tyrmistyksestä, Koivunen sanoo.

Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen pitää välivuotta Nobel-palkinnossa hyvänä ratkaisuna, sillä aikalisä säästää seuraavan palkinnon saajaa skandaaliin liittyvältä ruodinnalta.

Kähkösen mukaan suuret kirjallisuuspalkinnot ovat tärkeitä, koska niiden kautta suuri yleisö ja kulttuurielämä keskustelevat kirjallisuuden merkityksestä.

– Nobel voi tuoda kuuluville ääniä, jotka ovat olleet pimennossa. Sillä voi olla myös poliittisia ja ihmisoikeudellisia ulottuvuuksia.

Kähkönen arvioi, että skandaali johtuu avoimuutta korostavan some-ajan ja vanhojen rakenteiden törmäyksestä.

Akatemian kriisi ravistelee myös Ruotsin hovia, sillä Ruotsin kuningas on akatemian suojelija. Toisaalta vyyhteen on vedetty mukaan myös kruununprinsessa Victoria, sillä mediatietojen mukaan akatemian jäsenen puoliso on häirinnyt myös häntä seksuaalisesti. Svenska Dagbladet -lehden mukaan Ruotsin kuningas ja yksi akatemian jäsen tiesivät tapauksesta.

Akatemian jäljelle jääneisiin jäseniin on kohdistunut kasvavaa arvostelua. Anu Koivusen mukaan akatemian jäsenet ovat ”ruotsalaisen kulttuurijulkisuuden kuninkaallisia”: he ovat valinnastaan lähtien laajan huomion kohteina.

– Paheksunta koskee hyvin paljon sitä, että ettekö te todellakaan ymmärrä, mitä olette yrittäneet painaa villaisella.

STT

Kuvat: