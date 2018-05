Ruotsin akatemia ilmoittaa Nobelin kirjallisuuspalkinnon kohtalon

Tänään selviää, jaetaanko tänä vuonna kirjallisuuden Nobel-palkintoa. Päätöksen asiassa tekee viime aikoina skandaalien keskiössä ollut Ruotsin akatemia.

Akatemiasta on lyhyen ajan sisällä eronnut kuusi jäsentä. Tuorein ero tapahtui viime lauantaina, jolloin erostaan ilmoitti kirjailija ja dramaturgi Sara Stridsberg.

Eroamisten taustalla ovat akatemian rahanjakoon liittyvät epäselvyydet ja rikosilmoitus, joka koskee kulttuurivaikuttaja Jean-Claude Arnault’n johtamaa kulttuurikeskus Forumia. Arnault on naimisissa akatemian jäsenen kanssa. Arnault’n epäillään vuotaneen Nobelin kirjallisuuspalkintojen saajien nimiä sekä häirinneen naisia seksuaalisesti.

Kriisiin ovat ottaneet kantaa myös pääministeri Stefan Löfven ja kuningas Kaarle XVI Kustaa. Kuningas muutti sääntöjä niin, että akatemiasta voi erota, kun ennen jäsenyys oli elinikäinen.

Tällä haavaa akatemian 18 paikasta vain 10 on miehitetty.

Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnettiin ensi kerran vuonna 1901. Se on jätetty jakamatta seitsemän kertaa eli vuosina 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 ja 1943.

Ruotsin akatemian tehtävä on edistää ruotsin kieltä ja kirjallisuutta.

STT

