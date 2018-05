Ruotsin ja Sveitsin kiekkokahakka jatkuu 2-2-tasatilanteesta

Jääkiekon MM-kisojen loppuottelu Ruotsi-Sveitsi on toisen erän jälkeen tasatilanteessa 2-2. Sveitsin on mennyt molemmissa erissä maalin johtoon ja Ruotsi on tasoittanut.

Ensimmäisen erän lopulla Minnesotan Nino Niederreiter viimeisteli Sveitsin 1-0-maalin Roman Josin laukauksen paluukiekosta. Detroitin hyökkääjä Gustav Nyquist iski parhaasta laukaisusektorista tasoituksen Sveitsin maalivahdin Leonardo Genonin räpyläkäden yli jo seuraavalla peliminuutilla.

Toisen erän alussa Timo Meier pääsi karkaamaan ylivoimalla maalintekoon kesken Ruotsin vaihdon. Sen jälkeen ote siirtyi rajusti Ruotsille. Ankarasta pommituksesta seurasi Sveitsin Enzo Corvin jäähy erän loppupuolella.

Mika Zibanejad viimeisteli tarkalla laukauksella Ruotsin 2-2-tasoituksen ylivoimatilanteessa.

Sveitsi joutui puolustamaan minuuttitolkulla omassa päädyssä, mutta erän lopulla Meier järjesti Sven Andrighettolle hyvän tekopaikan. Ruotsin Mattias Ekholm sutaisi heti perään kiekon avopaikasta yli Ruotsin maalin.

Ruotsin maalivahdilla Anders Nilssonilla on kahden erän jälkeen 13 torjuntaa ja Genonilla 22.

Ruotsi tavoittelee ottelussa 11. maailmanmestaruuttaan. Sveitsin parhaat saavutukset ovat vuosien 2013 ja 1935 MM-hopeat.

