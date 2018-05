Ruotsin raiskauslaki tiukkenee – seksiin vaaditaan aina suostumus

Ruotsissa astuu heinäkuun alussa voimaan uusi lainsäädäntö, joka tiukentaa raiskauksen määritelmää. Valtiopäivät on hyväksynyt lain, joka edellyttää, että seksille pitää aina saada osapuolten suostumus, joko sanoin tai teoin.

Uuden lain myötä raiskaustuomioita voi langettaa myös tapauksissa, jossa tekijä ei ole käyttänyt väkivaltaa tai uhannut sillä, jos uhri on ollut erityisen haavoittuvassa asemassa. Ruotsin lakineuvosto on moittinut lakia epäselväksi.

Oikeusministeri Morgan Johanssonin mukaan lain perusperiaate on, että suostumus ratkaisee, onko jokin teko rikos vai ei.

Seksi ilman suostumusta voi johtaa tuomioon tuottamuksellisesta raiskauksesta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta.

