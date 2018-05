Ryhävalas nyt kiinni rysässä Rauman edustalla

Ryhävalas on nyt kiinni lohirysässä Rauman edustalla, kertoo merivartiosto Twitterissä. Rauman merivartioaseman partio on paikalla auttamassa valasta kiipelistä.

Kyseessä on mahdollisesti sama, Lotaksi nimetty valas, jonka merivartiosto pelasti muutama päivä sitten siikarysästä Merenkurkussa.

Ryhävalaan uudesta ahdingosta kertoi aiemmin Länsi-Suomi-lehti.

STT

