Saara Aalto Euroviisujen tuloksesta: ”Toka sija pysyi tietyllä tavalla – tokavika”

Saara Aalto on sijoittunut Portugalissa järjestettävien Euroviisujen finaalin toiseksi viimeiseksi. Aalto oli sijalla 25, kun finaalissa oli yhteensä 26 maata. Aalto ja Monsters-esitys saivat yhteensä 46 pistettä.

– Toka sija pysyi tietyllä tavalla, haha! Tokavika! Joskus näinkin. Olen superylpeä esityksestäni ja finaaliesitys oli yksi parhaista lavavedoistani ikinä! Tietenkin nyt harmittaa, mutta aina suunta kohti uusia seikkailuja, Aalto kommentoi sähköpostitse finaalin jälkeen.

Laulukilpailun voiton vei ennakkosuosikki, Israelin edustaja Netta Barzilai kappaleellaan Toy. Barzilai sai yhteensä 529 pistettä.

Finaalissa ääniä antoivat kansalliset tuomaristot ja katsojat. Suomi sai 23 pistettä sekä tuomaristoilta että yleisöltä eli yhteensä 46 pistettä. Kansallisista tuomaristoista Suomelle pisteitä antoivat Makedonia, Britannia, Ruotsi, Tshekki, Viro ja Israel.

Barzilai kertoi aiemmin STT:lle, että ennakkosuosikin asema aiheuttaa myös paineita.

– Yritän vain keskittyä kisaan. Paineita on tietysti hyvin paljon, mutta työskentelen niin kovasti kuin vain voin ja saankin onneksi paljon apua tiimiltäni, Barzilai kertoi STT:lle.

Barzilain kappale kertoo naisten voimaantumisesta tuoden mieleen #metoo-kampanjan.

– Minusta on mahtavaa, että nykypäivän naiset löytävät äänensä ja taistelevat oikeutetusta asemastaan yhteiskunnassa.

Suomen pisteet kerrottiin Oulusta käsin

Suomen antamat pisteet finaalissa kertoi tänä vuonna laulaja Anna Abreu. Abreulla on portugalilaiset sukujuuret isänsä puolelta ja hän puhui myös portugalia julkistaessaan pisteitä.

Abreu julkisti pisteet Oulusta käsin. Abreun taustalla näkyi viisuyleisöä, jonka Abreu kertoi olevan Aallon kotikaupungista. Aalto on kotoisin Oulunsalosta, joka kuuluu Ouluun.

Aalto oli ensimmäinen Euroviisu-finaaliin päässyt Suomen edustaja sitten vuoden 2014. Tuolloin Softengine-yhtye sijoittui 11:nneksi.

Euroviisut järjestettiin nyt 63. kerran.

STT

