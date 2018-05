Saara Aalto taistelee Euroviisujen voitosta tänään – lavastaja avaa tarinaa Monsters-esityksen takana

Euroviisujen voitosta kisataan tänään Portugalissa Lissabonissa. Finaalissa on 26 maata, mukaan lukien Suomen edustaja Saara Aalto Monsters-kappaleellaan. Finaali alkaa Suomen aikaa kymmeneltä illalla ja voittajan on määrä olla selvillä hieman kello yhden jälkeen sunnuntain vastaisena yönä.

Aallon lavaesitys on suunniteltu kuvaamaan Monsters-kappaleen sanomaa eli hirviöistä vapautumista, kertoo esityksen lavastussuunnittelija Sanna-Mari Pirkola. Esityksen kokonaiskonsepti on peräisin koreografi Brian Friedmanilta.

– Friedman lähetti idean, että Saara Aalto pyörisi ensin särkyneeseen peiliin kiinnitettynä ja tunnelma olisi synkkä. Lavasteen toinen puoli olisi puolestaan ehjä, ja siellä hirviöt saisivat luvan häipyä, Pirkola kertoo.

Pirkola suunnitteli lavasteen ehjästä puolesta timantin näköisen.

– Se on näyttävä, ehjä ja kova elementti vastakohtana alun särkyneelle peilille. Samalla ehjyys ja vahvuus tukevat visuaalisesti tarinaa siitä, miten hirviöt saavat mennä.

Esityksestä karsittiin paljon elementtejä

Osa euroviisuasiantuntijoista ja -faneista on kritisoinut Suomen esityksessä tapahtuvan liikaa.

– Minusta esityksessä ei ole mitään liikaa, mutta mielipiteitä on varmasti monia. Meillä oli runsaasti ideoita ja halusimme tehdä jotain näyttävää. On tyylivalinta, tehdäänkö näyttävää vai minimalistista.

Pirkolan mukaan lavasteista karsittiin jo Suomessa paljon elementtejä.

– Tajusimme, että esityksestä voi tulla sekava, jos elementtejä on liikaa, joten otimme osia pois. 500 kiloa oli myös ehdoton painorajoitus. Jouduimme ja halusimme vähentää elementtejä, mutta saimme paikalle kaiken olennaisen.

Spotify nostaa Suomen viisuissa neljänneksi

Musiikkipalvelu Spotify tarkasteli Euroviisujen finalistikappaleiden soittokertoja viimeiseltä kahdelta viikolta ja ennusti datan avulla kappaleiden menestystä kilpailussa. Musiikkipalvelun ennusteen mukaan viiden kärkeen kiilaisivat Israel, Kypros, Ruotsi, Suomi ja Australia.

Vertailussa on poistettu artistien kotimaista tulleet kuuntelukerrat.

Vaikka Monstersia on kuunneltu paljon Spotifyssa, eivät vedonlyöntitoimistot nosta Aaltoa finaalin kymmenen parhaan joukkoon. Kärkiviisikko vaihteli tiuhaan tahtiin vedonlyöntikertoimia yhteen laskevan Oddschecker-sivuston tilastoissa perjantaina. Kypros ja Israel ovat kuitenkin pitäneet tiukasti pintansa ja säilyneet voittajasuosikkien joukossa.

Aalto jäi perjantaina kärkikymmenikön ulkopuolelle myös Eurovisionworld-sivuston vedonlyöntikertoimia keränneessä tilastossa. Suomi oli molemmissa tilastoissa perjantaina sijalla 14.

https://www.oddschecker.com/tv/eurovision/winner

https://eurovisionworld.com/odds/eurovision

STT