Sähköalan työkiistan osapuolet hyväksyivät sovintoesityksen – lakot peruuntuivat

Sähköalan työkiistan osapuolet ovat hyväksyneet virkaa tekevän valtakunnansovittelijan Jukka Ahtelan sovintoesityksen. Asiasta varhain tänään Twitterissä kertoneen Ahtelan mukaan lakkouhat peruuntuivat. Sähköliitto oli aiemmin ilmoittanut työnseisauksista, jotka olisivat alkaneet tänään sähköistys- ja sähköasennusalalla Paltan ja Sähköteknisten työnantajien jäsenyrityksissä.

Sovintoesityksen hyväksymisestä niin ikään tviitanneen Sähköliiton mukaan alalla voimassa ollut ylityökielto päättyi välittömästi.

”Nyt hyvä päästä normaaliin arkeen”

Valtakunnansovittelijan toimiston tiedotteen mukaan syntynyt sopimus on 26 kuukauden mittainen ja se on voimassa vuoden 2020 maaliskuun loppuun asti. Sopimus sisältää muun muassa 3,4 prosentin palkankorotukset, mikä vastaa liittokierroksella syntynyttä työmarkkinoiden palkankorostuslinjaa. Sopimukseen sisältyy myös muun muassa urakkatyöhön, työaikoihin, vuokratyön käyttöön sekä osaamiseen ja koulutukseen liittyviä työehtosopimuksen tekstimuutoksia ja kehittämishankkeita.

– Sopimusalan neuvottelut olivat erittäin pitkät ja haastavat. Nyt on hyvä päästä normaaliin arkeen kehittämään jäsentemme työehtoja edelleen, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti liiton tiedotteessa.

Myös Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara on kommentoinut tulosta.

– Olemme tyytyväisiä, että yhteinen ratkaisu vihdoinkin löytyi ja Sähköliiton lakot saatiin vältettyä. Hyväksytty esitys on yleisen linjan mukainen ja sisältää joitakin elementtejä, joiden avulla alaa voidaan kehittää myös sopimuskauden aikana, Sajavaara sanoo tiedotteessa.

Osapuolten oli määrä antaa vastauksena sovintoesitykseen eilen puoleenyöhön mennessä, mutta vastausaikaa pidennettiin kello kahteen asti yöllä.

STT

