Sähköalan työkiistassa sovintoesitys – vastausaikaa pidennetty

Sähköliiton mukaan virkaa tekevä valtakunnansovittelija Jukka Ahtela on antanut lisäaikaa sähköalan työkiistan osapuolille vastata annettuun sovintoesitykseen. Liiton mukaan vastauksien uusi määräaika on tänään kahdelta aamulla. Alkuperäinen määräaika oli eilen kello 24:ään mennessä.

Jos sovintoesitys hyväksytään, huomenna alkaviksi ilmoitetut lakot Palvelualojen työnantajat Paltan ja Sähkötekniset työnantajat STTA:n jäsenyrityksissä peruuntuvat.

Sähköliitto on ilmoittanut työnseisauksista, jotka alkaisivat huomenna sähköistys- ja sähköasennusalalla Paltan ja Sähköteknisten työnantajien jäsenyrityksissä. Alalla on voimassa ylityökielto. Lakot koskisivat yli viittätuhatta Sähköliiton jäsentä.

Sähköliitto hylkäsi Ahtelan 9. toukokuuta antaman sovintoesityksen. Työnantajapuolelle eli Paltalle ja Sähköteknisille työnantajille sovintoesitys olisi kelvannut.

