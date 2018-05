Sähköalan työriidassa sovintoesitys

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut sovintoesityksen sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevassa työriidassa. Vastauksia odotetaan keskiviikkona kello 13.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä esityksen. Sen sisällöstä ei kerrota julkisuuteen ennen vastausten antamista.

Sähköliitto on ilmoittanut työnseisauksista, jotka alkaisivat 17. toukokuuta sähköistys- ja sähköasennusalalla Paltan ja Sähköteknisten työnantajien jäsenyrityksissä. Alalla on voimassa ylityökielto. Lakot koskisivat yli viittätuhatta Sähköliiton jäsentä. Ne alkaisivat viiden viikon ajan aina torstaisin aamukuudelta ja päättyisivät samaan aikaan maanantaina.

Pitkään venyneessä kiistassa annettiin sovintoesitys kuukausi sitten, mutta tuolloin Sähköliitto hylkäsi sen.

Sähköliitto ilmoittaa, että liiton hallinto kokoontuu käsittelemään sovintoesitystä keskiviikkona. Liiton hallitus käsittelee sovintoesitystä sen jälkeen.

Liitto on vaatinut, että neuvottelut käytäisiin työmarkkinaosapuolten kesken, ei valtakunnansovittelijan toimistolla. Sähköliiton mielestä siellä vallitsee työnantajamyönteinen ilmapiiri, liitto viittaa valtakunnansovittelija Minna Helteen siirtymiseen Teknologiateollisuuden leipiin.

Kiistassa on kysymys palkkaratkaisusta ja tekstikysymyksistä.

http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sahkoasennusalaa-koskevassa-tyoriidassa-annettu-sovintoesit-1

STT

