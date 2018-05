Saimaannorpan pesälaskennoissa on havaittu tähän mennessä 78 kuuttia, ilmoittaa Metsähallitus. Kuuteista neljä oli kuolleita.

Syntyneiden kuuttien määrä tarkentuu pesäpaikkasukelluksin toukokuussa. Tarkastuslaskennassa kokonaismäärän odotetaan nousevan.

Jo tässä vaiheessa on selvää, että tämä on erittäin hyvä kuuttivuosi Saimaalla, kertoo tutkija Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Saimaan norppakanta on luokitukseltaan yhä erittäin uhanalainen.

STT

