Sairaala luovutti hautaustoimistolle väärän vainajan – ehdittiin tuhkata

Väärä vainaja on päätynyt tuhkattavaksi Pirkanmaalla sairaalan virheen takia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoi keskiviikkona, että Tampereen yliopistollisen sairaalan keskussairaalasta oli kuun alussa luovutettu hautaustoimistolle väärä vainaja. Vainaja ehdittiin tuhkata ennen kuin virhe huomattiin.

Sairaanhoitopiirin mukaan syynä oli inhimillinen virhe. Jotta vastaava ei voisi toistua, sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön vainajien kaksoistarkastus ennen luovutusta.

Sairaanhoitopiiri on pyytänyt anteeksi vaihtuneiden vainajien omaisilta.

− Otamme vilpittömästi osaa omaisten suruun. Pyydämme anteeksi hyvin poikkeuksellisen virheen aiheuttamaa lisätuskaa ja kannamme tästä vastuun, sanoi johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen.

STT