Sairaalassa murtumien takia hoidetuilla muita korkeampi riski kuolla ennenaikaisesti

Nuorten luunmurtumapotilaiden riski kuolla ennenaikaisesti on selvästi korkeampi kuin muiden samanikäisten, kertoo Keski-Suomen keskussairaalan potilaista tehty tutkimus. Siinä seurattiin erilaisten murtumien takia hoidettujen 16-30-vuotiaiden potilaiden kuolleisuutta hoitojakson jälkeen.

Tutkijoitakin hätkähdyttänyt tulos oli, että kuolleisuus oli kuusinkertainen verrattuna muuhun samanikäiseen väestöön. Kuolemista puolet johtui itsemurhista sekä myrkytyksistä, lähinnä päihteiden käytöstä.

Tutkimus on julkaistu kirurgian alan Scandinavian Journal of Surgery -lehdessä. Aineisto on osa ortopediaan erikoistuvan lääkärin Axel Somersalon tulevaa väitöskirjaa.

Tutkimusryhmään kuuluva yleiskirurgian professori, vs. ylilääkäri Juha Paloneva Keski-Suomen keskussairaalasta kertoo, että ennenaikaisten kuolemien taustalla oli selkeästi riskikäyttäytymistä. Itsemurhien ja myrkytysten jälkeen seuraavaksi suurimpia kuolinsyitä olivat liikenneonnettomuudet ja henkirikokset, joiden osuus kuolemista oli yhteensä kolmannes.

– Kävin läpi sairauskertomuksia kuolleista, ja ne olivat murheellista luettavaa, Paloneva sanoo.

Lähes 30 kuoli

Tutkimusta varten kerättiin tiedot kaikista tapaturmaosastolla hoidetuista potilaista. Mukana oli yli 700 nuorta henkilöä, jotka olivat saaneet sairaalahoitoa vaativia luunmurtumia vuosina 2002-2008. Kukaan heistä ei kuollut sairaalassa ollessaan.

Keskimäärin seitsemän vuotta kestäneessä seurannassa 23 miestä ja kuusi naista kuoli. Muihin samanikäisiin verrattuna kuolleisuus on moninkertainen. Lisäksi tutkijoiden mukaan kuolleisuusluku on todennäköisesti alakanttiin, koska siitä puuttuvat välittömästi kuolleet sekä yliopistosairaaloihin viedyt vakavimmin loukkaantuneet.

Palonevan mukaan tulosten perusteella kannattaa aiempaa enemmän puuttua riskiryhmän potilaiden tilanteeseen ja tarjota heille apua ajoissa.

– Toki pitää muistaa, että valtaosa nuorista hoidettavista ei kuulu riskiryhmään.

Väitöksessään Somersalo tarkastelee nuorten murtumapotilaiden kuolleisuuden lisäksi myös erilaisten vakavien murtumien yleisyyttä sekä ylä- ja alaraajamurtumiin liittyvää kuolleisuutta. Rekisteriaineistona on 7 000 Keski-Suomen keskussairaalan potilasta.

