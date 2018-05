SAK torjuu Suomen Yrittäjien neuvon ohjata työntekijöitä Loimaan kassaan

SAK tuomitsee Suomen Yrittäjien neuvon maksaa työntekijöiden puolesta jäsenmaksu liittojen ulkopuoliseen työttömyyskassaan. SAK toteaa kannanotossaan, että ohje kertoo enemmän halusta heikentää työntekijöiden oikeuksia kuin pyrkimyksestä uudistaa työmarkkinoita.

SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen päällikkö Saana Siekkinen varoittaa työnantajan rikkovan lakia, jos se maksaa vain YTK:n eli niin sanotun Loimaan kassan jäsenmaksun. Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu edellyttää, että myös järjestäytyneiden kassamaksut maksetaan samalla tavalla. Myös ammattiliittojen työttömyyskassat hoitavat työttömyysturvan ja lain säätämät velvoitteet.

Siekkisen mukaan ei ole vastuullisen työnantajan etu, jos työntekijä ei tunne oikeuksiaan eikä hänellä ole liittoa takanaan.

– Tämä on taas yksi lisä pitkään sarjaan ideologisia heittoja, joilla yritetään vähentää työntekijöiden mahdollisuuksia oikeuksiensa puolustamiseen, Siekkinen sanoo SAK:n tiedotteessa.

Hän arvioi, että Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haikailee tilannetta, jossa sopimisen kulttuuri vaihdetaan yksipuoliseen saneluun.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen oli samalla linjalla ja arveli kannanotossaan, että Pentikäinen haluaa työnantajille direktio-oikeuden työntekijöiden järjestäytymiseen.

– Mallihan on kuin suoraan Kiinasta tai Meksikosta, jossa yritykset päättävät työntekijöittensä järjestäytymisestä. Pentikäisen idea on siis jo diktatuurimaissa keksitty, Malinen toteaa.

”Yleissitovuuden poistuminen veisi anarkiaan”

Pentikäisen ehdotuksen lyttäsi myös perussuomalaisten puoluevirkailija Matti Putkonen, jolla on taustallaan pitkä ura SAK:laisessa Metalliliitossa.

– Pentikäinen tavoittelee käskyttämisellään ammattiliittojen jäsenmäärän romauttamista. Järjestäytymisasteen romauttaminen rahan voimalla on puolestaan keino, jonka päätavoite on vetää matto alta työehtosopimusten yleissitovuudelta, Putkonen moitti tiedotteessa.

Putkosen mukaan yleissitovuuden poistuminen veisi työmarkkinat vahvimman oikeuden anarkiaan, josta seuraisi jatkuva yrityskohtainen lakkoaalto.

– Yleissitovuus varmistaa työrauhan ja sen, ettei mikään yritys voi hakea kilpailuetua härskillä palkkojen ja muiden työehtojen dumppauksella, Putkonen linjasi.

Yrittäjät suosittelee ”luotettavaa ja tehokasta kassaa”

Suomen Yrittäjät ehdottaa jäsenyrityksilleen, että ne maksaisivat henkilökunnalleen jäsenmaksun liitoista riippumattomaan työttömyyskassaan. Etujärjestön mukaan jotkut ammattiliitot kytkevät markkinoinnissaan ammattiliiton ja työttömyyskassan yhteen vahvistaakseen omaa asemaansa.

– Ammattiyhdistystoiminta kuuluu vapaaseen yhteiskuntaan, mutta ei ole oikein, että työntekijöille annetaan ymmärtää, että liitto ja kassa kuuluvat yhteen, Pentikäinen sanoi.

Pentikäisen mielestä Yleinen työttömyyskassa YTK on ”luotettava ja tehokas kassa, joka ei ole naimisissa ammattiliiton kanssa”.

Etujärjestön mukaan työttömyyskassan jäsenmaksun suorittaminen on työoikeudellisesti henkilöstöetu, jossa työnantaja maksaa kassamaksun työntekijöidensä puolesta. Suomen Yrittäjät on päättänyt maksaa oman henkilökuntansa kassamaksut YTK:hon.

