SAK:n Huutola: Hallitus on menettänyt työntekijäjärjestöjen luottamuksen

Sipilän hallitus on menettänyt työntekijäjärjestöjen luottamuksen, arvioi SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola vappupuheessaan Salossa. Hänen mukaansa hallitusta ohjaa vahva ideologinen näkemys, jossa työntekijä on syyllinen työttömyyteensä ja työntekijän suojana olevat vähimmäisehdot ovat työllistymisen este.

– Rangaistusten lisääminen tai etuuksien leikkaaminen ei ole positiivista ja eteenpäin katsovaa politiikkaa. Se on työttömien syyllistämistä ja rankaisemista, eikä mitään muuta, Huutola toteaa.

Huutola ihmettelee hallituksen jatkuvaa intoa puuttua työttömien ja työntekijöiden turvaan, mikä ei päättynyt aktiivimallin toimeenpanoon vuodenvaihteessa. Kevään kehysriihessä hallitus päätti luopua määräaikaisen työsuhteen perusteista niiden alle 30-vuotiaiden työntekijöiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä vähintään kolme kuukautta.

Matti Huutola ihmettelee, miksi hallitus pyrkii hakemaan syylliset heikkoon talouskasvuun ja työttömyyteen työntekijöistä ja ay-liikkeestä.

– Työntekijät ovat uhrautuneet talousvaikeuksissa kamppailevan Suomen puolesta sopimalla useita maltillisia ja jopa ansioita leikkaavia työehtosopimuksia. Monta ratkaisua on jouduttu tekemään siksi, että pahin mahdollinen ei toteutuisi.