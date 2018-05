Salolaisnuorten nuuskan käyttö huolestuttavan suurta

Salolaisnuorten nuuskaus on jo huolestuttavan suurta, kertoo projektipäällikkö Minna Salakari Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä. Kouluterveyskyselyn mukaan käyttö on suurempaa kuin maassa keskimäärin.

Salakarin mukaan nuorilla ja vanhemmilla ei aina ole riittävästi tietoa nuuskan vaaroista. Nuuska sisältää runsaasti nikotiiniä: yksi annospussi nuuskaa voi vastata askillista tupakkaa.

Nuuskan käyttö vaurioittaa limakalvoja ja aiheuttaa pysyviä ien- ja hammasmuutoksia. Nuuskan myynti ja luovuttaminen on Suomessa kiellettyä.