Salolaistamma Boadicea otti komean voiton 4-vuotiaiden tammojen lähdössä perjantaina Solvallassa ohjastajansa Olli Koivusen kanssa.

Boadicea on ensimmäinen salolaishevonen, joka kilpaili Tukholman Solvallassa Elitloppet-viikonloppuna.

Hevosen voitto oli sen kisauralla kuudes peräkkäinen ja se ravasi ykköseksi ajalla 14,0a/2140m.

Boadicea on syntynyt Salossa ja sen emä on salolaisomistuksessa. Myös viisihenkisessä omistajaryhmässä on salolaisia.