Salon asunnoissa on leveä hintahaitari – Kiinteistömaailma: Salon hinnat laskevat tänä vuonna

Salon asuntojen neliöhinnoissa on suuri hintahaitari. Alueen kalleimmat asunnot ovat neliöhinnaltaan 2,6 kertaa kalliimpia kuin alueen edullisimmat asunnot.

Neliöhinnat vaihtelevat Salossa noin 750 eurosta aina 1750 euroon asti.

Kiinteistömaailman, eCraftin ja Etuovi.comin julkaiseman asuntojen hintaennusteen mukaan Salossa asuntojen keskimääräinen neliöhinta on tänä vuonna 1 181 euroa. Myös Somerolla asuntojen hintahaitari on suuri. Kalleimmat neliöhinnat ovat kaksi kertaa isompia kuin edullisimmat neliöhinnat. Neliöhinnat asettuvat Somerolla noin 800 euron ja 1600 euron välille. Somerolla asuntojen keskimääräinen neliöhinta on ennusteen mukaan 1 139 euroa neliömetriltä tänä vuonna.

KOKO SUOMESSA ja erityisesti maan suurimmissa kasvukeskuksissa kaupungin sisäinen hintahaitari on kasvanut tällä vuosituhannella voimakkaasti, käy ilmi Kiinteistömaailman, eCraftin ja Etuovi.comin julkaisemasta päivityksestä asuntojen hintaennusteeseen vuosille 2018–2020. Selvityksessä uskotaan, että tämä kehitys jatkuu.

– Yksittäisellä postinumeroalueella leveä hintahaitari on lähtökohtaisesti positiivinen asia: se mahdollistaa omistusasumisen eri varallisuustasoilla samalla alueella. Kokonaisten kaupunkien kohdalla vaikutus voi olla päinvastainenkin, jos hinnat polarisoituvat alueitten välillä, pohtii Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

– Näkyvissä on selkeä trendi: tällä vuosituhannella paikkakuntien sisäinen hintahaitari on levinnyt merkittävästi. Tämä on yhteinen ilmiö kautta Suomen ja korostuu erityisesti isoimmissa kaupungeissa: suurimman hintahaitarin listalle mahtuvat kaikki suurimmat kasvukeskukset kahta poikkeusta lukuun ottamatta, kertoo Heikkinen.

Nämä poikkeukset ovat Espoo ja Vantaa.

TURUSSA kalleimmat asunnot ovat neliöhinnoiltaan jopa nelinkertaiset halvimpiin verrattuna. Esimerkiksi Helsingissä kalleimpien asuntojen neliöhinnat ovat hieman yli kolminkertaiset halvimpiin nähden, samoin Tampereella.

Hintahaitariarvioinnissa Suomen paikkakunnat jaettiin tasakolmanneksin suurimman, keskikastin ja pienimmän hintahaitarin paikkakuntiin. Pois jätettiin ääripäät eli 5 prosenttia kaikkein kalleimmista ja 5 prosenttia kaikkein edullisimmista toteutuneista asuntokaupoista yksittäistapausten vaikutuksen poistamiseksi.

Keskiviikkona julkaistu päivitys hintaennusteeseen kertoo, että asuntojen hinnat ovat nousussa 30 paikkakunnalla, tasaisia 139 paikkakunnalla ja laskussa 76 paikkakunnalla Suomessa. Se tarkoittaa, että liki 90 prosenttia suomalaisista asuu vähintään vakaan tai jopa nousevan hintakehityksen paikkakunnilla.

Salossa hintatrendin ennakoidaan olevan laskeva, Somerolla tasainen.

Ennuste arvioi hintojen laskevan Salossa 2,3 prosenttia vuodessa. Somerolla arvio hintojen noususta on hento, 0,3 prosenttia vuodessa.

HELSINGISSÄ hintojen arvioidaan nousevat 2,7 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja Kauniaisissa 1,7 prosenttia.

Espoossa, Oulussa ja Tampereella nousuprosentiksi arvioidaan 1,6.

Kiinteistömaailman Heikkinen listaa nämä paikkakunnan kasvukeskuksiksi.

– Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Turun, Tampereen ja Oulun sijoittuminen hinnannousijoiden joukkoon ei liene yllätys kenellekään.