Salon kesän bussiliikenne hyrähtää käyntiin ensi maanantaina 4. kesäkuuta. Bussit ajavat kaupungin alueella samaan tapaan kuin viime kesänä.

Kesäliikenteeseen tulee kahdeksan seutulinjaa ja kaksi paikallislinjaa. Eri puolilta kaupunkia pääsee arkisin Salon keskustaan aamulla ja iltapäivällä takaisin. Lisäksi päivisin kulkee vähintään yksi asiointivuoro.

Vaihtaminen linjasta toiseen on helppoa, sillä jokaisen linjan päätepysäkki on linja-autoasemalla. Lipuissa on kahden tunnin vaihto-oikeus.

Salossa toimii tänä kesänäkin kymmenen vakiovuoron lisäksi kutsuliikenne Salosta Teijon ja Mathildedalin kautta kansallispuistoon. Kutsuliikenne ajaa perjantaista sunnuntaihin.

Salon kaupungin kesäliikennettä ajetaan koulujen kesälomien ajan eli 4.6.–12.8.