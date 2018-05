Salon Seiskassa korostuu hyväntekeväisyys

Naisten liikuntatapahtuma Salon Seiska panostaa entistä enemmän hyväntekeväisyyteen. Aikaisemmin osallistujille jaetusta lahjasta on luovuttu.

– Raha, joka niihin on mennyt, menee nyt hyväntekeväisyyteen. Moni on sanonut, että lahja on kiva saada, mutta se ei tule käyttöön. Pyrimme vähentämään muovin määrää, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tiina Suokorpi summasi.

Tänä vuonna avustuskohteena on nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Salon Yrittäjänaisten ja Salon Viestin järjestämä tapahtuma toteutettiin eilen 29. kerran. Osallistujamäärä ei aivan yltänyt viime vuotiseen.

