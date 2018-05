Salon torilla on taas ohjelmaa sunnuntaisin koko kesän ajan

Lasten Laulukaupunki ry järjestää yhteistyössä Salon Torikaffen sekä Maran Torikeitaan kanssa ohjelmaa sunnuntaisin Salon torilla nyt jo neljättä kesää. Ohjelmalliset sunnuntait jatkuvat elo-syyskuun vaihteeseen asti.

Sunnuntaina 3.6. on sääennusteiden mukaan Salossa aurinkoinen hellepäivä, ja Maran Torikeitaalla esiintyy Marjo Korpela kello 10–12. Marjo Korpela on 17-vuotias pertteliläinen haitaristi, joka on soittanut harmonikkaa jo 14 vuotta. Hänen ohjelmistossaan on kaikenlaista musiikkia, pääasiassa kuitenkin tanssittavia ja tuttuja kappaleita kansanmusiikista ja vanhemmista hiteistä elokuvamusiikkiin sekä klassiseen.

Salon vilkkaaseen ja rikkaaseen torielämään ihastunut Tapani Kangas viihdyttää yleisöä kello 12–14. Kankaan ohjelmistoon kuuluu kappaleita aina ikivihreistä suomi-iskelmistä uudempiin klassikoihin, mm. Beatles, Elvis, Badding, Juha Tapio. Tapani on tunnetusti myös elävä jukeboxi ja häneltä onnistuvat myös yleisön toivekappaleet laidasta laitaan. Hattupäinen Tapsa voi joillekin olla tuttu menestyksestään Seinäjoen Tangomarkkinoilla, jossa hän nappasi ”Tangoprinssin” tittelin kahtena vuonna peräkkäin.