Salon työttömyys jatkaa laskuaan, huhtikuun lopussa työttömyysprosentti 11,0

Työttömien työnhakijoiden määrä Salossa jatkaa laskuaan. Varsinais-Suomen ely-keskuksen tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan Salon työttömyysprosentti oli huhtikuun lopussa 11,0. Työttömiä oli yhteensä 2676, mikä on 22 prosenttia eli 742 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesta myös Salon ympäristökunnissa. Paimiossa työttömien määrä on laskenut huikealla 48 prosentilla, Marttilassa 33 prosentilla, Koskella 27 prosentilla, Sauvossa 24 prosentilla, Somerolla 19 prosentilla ja Kemiönsaaressa 14 prosentilla. Seudun alhaisin työttömyysaste on Paimiossa, 3,9 prosenttia.