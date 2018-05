Salon Viestin A-pojat viikonloppuna SM-lopputurnauksessa Siilinjärvellä, A-tytöt Rovaniemellä

Salon Viestillä on ainoana seurana tuplaedustus lauantaina ja sunnuntaina pelattavissa A-ikäisten SM-lopputurnauksissa. Giovanni Torchion luotsaamat A-pojat suuntaavat kahdeksan joukkueen SM-finaaleihin Siilinjärvelle, kun taas Sami Leinosen valmentamat A-tytöt matkaavat vielä kauemmiksi Rovaniemelle.

Toki myös Lapin keskuskaupunki saa molempiin loppuhuipentumiin kaksi seuraa, kun pojissa mukana on Napapiirin Palloketut ja tytöissä naisten Mestaruusliigastakin tuttu WoVo.

A-pojissa Viesti avaa lauantaina ottelulla Pielaveden Sampoa vastaan kello 10. Alkulohkon muut joukkueet ovat Kauhavan Wisa ja Vilppulan Tähti.

A-tytöissä Viestin ensimmäinen vastustaja on Puma-Volley kello 11.30 alkavassa kamppailussa. Lohkon muut joukkueet ovat Liedon Parma ja Vaasan Kiisto.

Sijoitus- ja mitaliottelu pelataan sunnuntaina.