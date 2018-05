Täydellinen aloitus kaudelle, sanoo joukkueenjohtaja viidestä voitosta – jatkuuko Wilppaan hurja vire perjantaina Kolmosessa?

Salon Wilpas on esittänyt mallikasta peliä jalkapallon Kolmosessa kevään ensimmäisissä otteluissa. Wilpas on voittanut kaikki viisi pelaamaansa ottelua ja tehnyt niissä yhteensä 13 maalia.

Wilpas on Kolmosen Länsi-Suomen lohkon kärjessä tasapistein Pallo-Iirojen kanssa.

– Voisi sanoa, että kausi on alkanut täydellisesti, kuvailee joukkueenjohtaja Sami Keto-oja.

Menestyksen takaa löytyy useita asioita.

– Joukkueella on henkilökohtaisia onnistumisia. Esimerkiksi Jesse Jokiniemi on sarjan paras maalintekijä. Myös puolustus on pitänyt hyvin, jatkaa Keto-oja.

Joukkueenjohtaja katsoo, että Wilpas on ehkä päässyt hieman yllättämään vastustajansa kauden alussa.

– Olemme pelanneet Wilppaan kanssa iät ja ajat Kakkosta ja Kolmosta, mutta viime kaudeksi tipuimme Neloseen. Nyt kukaan ei ole tainnut odottaa sarjanousijalta juuri mitään, sanailee Keto-oja.

Joukkueenjohtaja nostaa esiin nostaa esiin myös yhteistyön Salon Palloilijoiden kanssa. Kakkosta pelaavan SalPan edustusjoukkueen nuoria pelaajia on saatu nostettua Wilppaan kokoonpanoon. Tätä kautta nuoret ovat saaneet peliaikaa ja kokemusta ja Wilpas tarvittavia vahvistuksia.

– Meillä on siis hyvä vaihtopenkki koko ajan. Lisäksi treenaamme yhdessä SalPan A-junnujen kanssa, kuvailee Keto-oja.

Yksi SalPan kasvatti on myös maalijyrä Jesse Jokiniemi. Hän on tehnyt kauden viidessä ottelussa jo seitsemän maalia.

– Olemme antaneet Jesselle mahdollisuuksia ja hän on kiittänyt niistä komeasti. Jesse siirtyi jo viime vuonna pelaamaan kokonaan Wilppaalle.

Jatkuuko Wilppaan voittoputki myös perjantaina, kun joukkue kohtaa Paraisten IF:n? Sen voi katsoa livestriimauksena Salkkarin verkkosivuilta sss.fi kello 18:15 alkaen.

Ennen kauden kuudetta peliä osa Wilppaan pelaajista kärsii lihasvammoista. Perjantain ottelusta ovat sivussa Alexander Strekalovskiy, Tomi Kuokkanen ja Mikko Tapaninen.

Myös vastustaja Parainen on hyvässä kevätvireessä. Pargas IF on sarjataulukossa jaetulla toisella sijalla. Samassa 10 pisteen kerhossa ovat myös Someron Voima ja Masku. Maskulla on otteluita yksi vähemmän pelattuna.

Wilppaan joukkueenjohtaja Sami Keto-oja sanoo Pargas IF:n olevan tuttu vastustaja.

– Olemme pelanneet monta vuotta vastakkain, joukkueessa on tuttuja nimiä ja kokeneita pelimiehiä. Monet pelaajista ovat joskus pelanneet Salossakin.

Perjantain peli on Wilppaan kauden ensimmäinen ottelu aidolla nurmella. Kauden aikaisemmat ottelut on pelattu tekonurmella.

– Olemme päässeet jo viikon verran treenaamaan nurmella. Pyrimme treenaamaan ennen peliä aina sillä alustalla, jolla peli pelataan, kertoo Keto-oja.

Katso ottelu perjantaina 11.5. kello 18:15 alkaen suorana lähetyksenä sss.fi:ssä. Ottelu käynnistyy Paraisilla kello 18:30.

Livelähetykset toteutetaan yhteistyössä Pallopiirin kanssa. Ottelut selostaa Mikko Seppälä.

Länsi-Suomen Kolmosessa pelaa tällä kaudella 14 joukkuetta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Ahvenanmaalta.

Seuraavat Kuukauden ottelut:

la 16.6. klo 14.00 Masku – P-Iirot, Taponketo,

to 19.7. klo 18.30 SC Wolves – TuWe, Pajbacka

la 11.8. klo 15.00 FC Boda – SoVo, Björkboda

su 9.9. klo 19.15 TPK – TOV, Yläkenttä

la 6.10. klo 15.00 FC Inter2 – FC Åland, Yläkenttä

Kauden ensimmäinen Kuukauden ottelu oli Peimari United–Åbo IFK. Ottelu pelattiin 8.4. Paimiossa. Livestriimauksen tallenteen voit katsoa alta.