Salossa 15 kylää on mukana Avoimet kylät -tapahtumapäivässä

Avoimet kylät -tapahtumapäivä järjestetään taas kylissä ympäri Suomea kesäkuun 9. päivä. Tänä vuonna mukana on yli 500 kylää. Viime vuonna tapahtuma oli maamme suurin yksipäiväinen yleisötapahtuma yli 100 000 osallistujalla.

– Salo on aivan kuntien kärjessä, tapahtuma järjestetään täällä 15 kylässä, toteaa Salon kyläasiamies Henrik Hausen.

Esimerkiksi Kuusjoella avataan kuvataiteilija Noora Schroderuksen näyttely ja teemalla ”Lukeva kylä” järjestetään muun muassa kirjailijavierailu kirjastossa: paikalle saapuu kirjailija Roope Lipasti. Perttelin Kurajoella pääsee tutustumaan laajasti maaseudun eläimiin: ainakin possut, lehmät, koirat, kissat, lampaat ja hevoset ovat esillä maatilakierroksella. Angelniemellä kyläkoulun ja kyläläisten arkeologinen projekti esittäytyy ja Märynummella kansanedustaja Katja Taimela avaa frisbeegolfradan laajennuksen.

Mukana ovat myös Kaskiston ja Häntälän kylät Somerolla, Västanfjärd ja Taalintehdas Kemiönsaarella ja Paimion Kevola-Pitkäporras.

Kylissä on paljon kaikenlaista ohjelmaa. Koko teemapäivän ohjelma ympäri Suomen kyliä on luettavissa netissä osoitteessa avoimetkylat.fi.

– Haluamme näyttää, että kylä ei ole suljettu maaseutuyhteisö vaan avointa yhdessä tekemistä ympäri Suomen, erilaisilla alueilla. Kylätoiminta on Suomen monipuolisin kansanliike: yhdessä tehdään paikallisesti sitä, mitä kyläläiset haluavat, toteaa Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.