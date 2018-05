Salossa voi kouluttautua mentoriksi tai tukikummiksi maahanmuuttajanuorelle

Salossa järjestetään ensi keskiviikkona koulutus, joka antaa valmiudet ryhtyä mentoriksi tai tukikummiksi alaikäisenä yksin Suomeen tulleelle maahanmuuttajanuorelle. Koulutukseen kaivataan mukaan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita aikuisia. Koulutus pidetään Salon Klubitalolla 30. toukokuuta klo 17.30–20.30.

Koulutuksen järjestävät Kalliolan setlementti ry:n Salon mentoriverkosto -hanke ja SPR:n Varsinais-Suomen piirin Yksin tulleiden tuki -hanke. Mukaan koulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa: https://www.lyyti.in/tukikummi-mentori-koulutus_salo_kevat_18.

SPR on käynnistänyt alaikäisenä yksintulleiden, jo turvapaikan saaneiden, nuorten tukihankkeen. Tavoitteena on tukea nuorten kotoutumista. Hankkeen keskeisenä toimintona on tukikummitoiminta.

Tukikummi on nuoren aikuinen ystävä, turvallinen ja luotettava aikuinen, joka voi olla apuna arjen kysymyksissä, oppaana suomalaisessa kulttuurissa ja jakamassa nuoren iloja ja suruja. Tukikummi tapaa nuorta 1-4 kertaa kuukaudessa vuoden ajan.

Mentori taas on nuoren normaalin elinpiirin ulkopuolinen aikuinen, jolla on oman elämänkokemuksen tuomaa tietämystä aikuistumiseen, opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Mentoroinnin tavoitteena on tukea nuorten opiskelu- ja urakehitystä. Mentori tapaa nuorta 1–2 kertaa kuukaudessa esimerkiksi vuoden ajan.

Koulutuksen jälkeen voi valita kummasta vapaaehtoisuuden muodosta on kiinnostunut. Koulutukseen osallistuminen ei vielä sido mukaan toimintaan.