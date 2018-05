Sami Sykkö Salossa: Hyvin pukeutuminen on itsensä ja toisten huomioon ottamista

Muotitoimittaja Sami Sykkö piipahti Salossa Salon taidemuseon Veturitallin näyttelyn avajaisissa ja ehti myös puhua arkimuodista. Sykön mukaan pukeutumiseen kannattaakin kiinnittää huomiota myös arkena.

– Pukeutuminen on merkittävin viesti, minkä annamme itsestämme muille ihmisille. Mitä enemmän onnistuu olemaan eri tilanteissa edukseen, sen parempi, Sykkö sanoo.

Sykön mukaan tyylikäs pukeutuminen on muiden huomioon ottamista ja tahdikasta myös itseä kohtaan.

– Hyvin pukeutuminen on itsensä ja toisten huomioon ottamista. Jos on yksin ja näkee peilin, ja pitää näkemästään, sehän on ihana asia. Pukeutumisella tuodaan iloa itsensä ja muiden elämään, vähän samalla tavalla kuin ihmiset ostavat kotiinsa kukkia. Ihmisetkin voivat parhaimmillaan olla vähän kuin kukkia, silmäniloja, Sykkö sanoo.

