Sateita saapuu lounaasta, illalla ropisee jo ympäri Suomea

Melko poutainen aamusää vaihtuu monin paikoin sateeseen iltapäivästä alkaen, kertoo Ilmatieteen laitos.

Suomea lähestyy uusi sadealue lounaasta, ja iltaan mennessä sateet yleistyvät Etelä- ja Keski-Suomessa. Keski-Suomessa sateet voivat olla runsaita. Yöllä sataa jo Pohjois-Pohjanmaallakin.

Päivän ylin lämpötila etelässä ja Keski-Suomessa on 9-15 astetta, idässä on paikoin 5-8 astetta.

Pohjoisessa pilvisyys on runsasta Itä-Lappia lukuun ottamatta. Paikoin Pohjois-Suomessa voi sataa lunta tai vettä. Yöllä Pohjois-Pohjanmaalla voi esiintyä yhtenäisempiä sateita.

Päivän ylin lämpötila on pohjoisessa 4-9 astetta.

STT