Säteri aloittaa maalilla, Miro Heiskanen pelikunnossa – Leijonat aloittaa MM-kisansa kohtaamalla Etelä-Korean

Harri Säteri torjuu Leijonien maalilla, ja puolustaja Miro Heiskanen on toipunut sairasteluistaan pelikuntoon, kun Suomi aloittaa jääkiekon MM-kisat kello 17.15 Etelä-Koreaa vastaan.

Suomi lähtee otteluun seitsemällä puolustajalla ja kahdellatoista hyökkääjällä. Heiskanen aloittaa Ville Pokan puolustajaparina Suomen ykkösviisikossa.

– Seitsemällä pakilla me on menty koko kausi. Me halutaan pelata tietynlaista jääkiekkoa, ja intensiteetin pitää pysyä kovana, Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki kertoi Suomen aamuharjoitusten jälkeen.

Ylivoimalla Suomen puolustajista pelaavat Ville Pokka, Julius Honka ja Markus Nutivaara.

– Se että me saadaan kaikki seitsemän puolustajaa kiertoon, on iso voimavara, Marjamäki sanoi.

Nuoren pelaajapolven puolustajien hyökkäysosaaminen on Marjamäen mukaan suurin muutos Suomen pelaamisessa hänen päävalmentajakaudellaan.

– Pakit tekevät sen, että päästään jalalla paineen alta pihalle ja pystytään puolustamaan ylhäältä asti pakit tiiviinä. Ei tarvitse peruuttaa, luotetaan omaan luisteluun ja paljon enemmän tuollaista karvaus- ja häirintäpelaamista. Tietyllä tavalla on myös satsattu paljon nopeisiin pelin kääntämisiin. Pakit on se isoin, he ovat tehneet ison osan meidän tämän kauden maaleista.

Granlund: Ei varmasti tule helppo peli

Mikael Granlund ei nähnyt Suomen ja Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkueiden edellistä kohtaamista, Suomen 5-2-voittoon päättynyttä ottelua Pyeongchangin talviolympialaisissa. Selvistä numeroista huolimatta Suomi menetti tuon pelin aikana välillä otteensa.

– En päässyt näkemään sitä peliä, mutta olen kuullut, että tiukka peli oli. Se on hyvä porukka. Meidän täytyy tehdä töitä, että pääsemme maalipaikoille. Ja voitto tässä on tärkeintä, Granlund sanoi Suomen aamuharjoitusten aikana Herningissä, jossa Suomi ja Etelä-Korea iskevät yhteen kello 17.15 Suomen aikaa.

Olympialaisissa Suomen kokoonpano oli aivan erilainen kuin MM-kisoissa, mutta pelin juoni on sama: Etelä-Korea yrittää ottaa Suomelta vauhdin pois ja sumputtaa puolustuksessa.

– Olen nähnyt ihan vähän (heidän peliään). Hyvin puolustava joukkue ja siellä on muutaman kahden passin jätkä. He ovat olleet yhdessä pitkään, kurinalainen joukkue. Heidän pelinsä ovat olleet tiukkoja. Kova vastus sieltä tulee.

Granlund kertoi, että Suomi haluaa puolustaa ylhäältä ja päästä vastustajan puolustuksen sisään.

– Hyvää painetta sinne, sitä ollaan käyty läpi. Erikoistilanteet ovat aina isossa roolissa. He puolustavat tiiviisti, että kiekkoa ja äijiä pitää saada niiden sisälle. Ei varmasti tule helppo peli.

Leijonien aamun jääharjoitus oli vapaaehtoinen. Granlund ei käynyt jäällä.

– Hyvää aloitusta odotetaan turnaukselle, että saadaan hyvä rytmi. Ensimmäisessä pelissä kaikki ovat aina innoissaan, sitten tiedämme pelin jälkeen enemmän, Suomen kapteeni sanoi.

