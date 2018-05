Säteri torjuu Leijonien maalilla Norjaa vastaan

Harri Säteri aloittaa Suomen maalivahtina Leijonien kolmannessa pelissä Norjaa vastaan jääkiekon MM-kisoissa.

Suomen pelaajista leimattiin Olli Palolan kisapassi. Hän on Norjaa vastaan 13. hyökkääjä. Leimattuja kisapasseja on nyt 22.

Suomi on voittanut kahdessa turnausottelussaan sekä Etelä-Korean että Latvian 8-1. Norja aloitti MM-kisat 2-3-jatkoaikatappiolla Latvialle, mutta kukisti voittomaalikisan jälkeen Saksan 5-4.

Ottelu Suomi-Norja alkaa Tanskan Herningissä Suomen aikaa kello 21.15.

STT

