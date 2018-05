Saudinaiset pääsevät virallisesti auton rattiin ensi kuussa

Saudinaiset pääsevät ensi kuussa auton rattiin, vahvistivat viranomaiset. Asetus naisten ajokiellon purkamisesta annettiin syyskuussa, ja tarvittavat järjestelyt on nyt saatu valmiiksi.

Ensimmäinen mahdollinen ajopäivä on 24. kesäkuuta. Ajokortin alaikäraja on 18 vuotta. Ympäri kuningaskuntaa naisille on perustettu omia autokouluja, joissa opettajina toimivat oman ajokorttinsa ulkomailla ajaneet naiset.

Ulkomaisen kortin omaavat naiset voivat muuttaa korttinsa kuningaskunnassa käypäiseksi, jahka käyvät ensin ajokokeessa.

Uudistuksen isänä pidetään kruununprinssi Mohammed bin Salmania, 32, joka ajaa varovaisia muutoksia konservatiivisen kuningaskuntaan.

STT

