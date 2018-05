Seiväshyppääjä Wilma Murto palaa tositoimiin pitkän tauon jälkeen – kilpailee sunnuntaina Salossa

Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto käynnistää kautensa sunnuntaina Salossa. Murto osallistuu Vilppaan Track Games -kilpailuihin. Naisten seiväshyppyyn ei ole ainakaan tällä hetkellä ilmoittautunut muita kisaajia.

Murto on leireillyt viime ajat Italin Formiassa. Kesäkuussa 20 vuotta täyttävä Murto on painiskellut pitkään sitkeän jalkaterävamman kanssa. Viime kesänä Murto taivutti vain Italian Grossetossa, jossa hän saalisti 19-vuotiaiden EM-pronssia. Viime talvena hallissa Murto ei kilpaillut.

Murron paras noteeraus 471 on peräisin tammikuulta 2016. Tulos on yhä nuorten maailmanennätys.

Murron kauden avauskilpailusta uutisoi ensimmäisenä Turun Sanomat.