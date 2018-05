Seurajohtajat heittäytyvät Urheiluliiton tueksi – ”Ei saa kusta omiin muroihin”

Yleisurheilun mahtiseurat esittivät maanantaina toiminnanjohtajiensa yhteisellä kannanotolla tukensa Urheiluliitolle (SUL). Seurajohtajat vastasivat liittoon kohdistuvaan kritiikkiin ja muistuttivat, että arvostelu osuu koko yleisurheilun seurakenttään, koska seurat omistavat Urheiluliiton.

– Suomen kärkiyleisurheiluseurat ovat erittäin harmissaan Suomen Urheiluliittoon (SUL) julkisuudessa kohdistuneesta voimakkaasta kritiikistä. Kun SUL:n omistavat sadat suomalaiset perinteiset urheiluseurat, pahansuopaisuus kohdistuu väistämättä viiveellä peruskenttätoimintaan, seurat totesivat kannanotossaan.

Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Jarmo Hakanen määritteli kannanoton hätähuudoksi.

– Tämä on hätähuuto seuratyön puolesta ja niiden ihmisten puolesta, jotka antavat panoksensa tähän lajiin. Nyt ei saa kusta omiin muroihin, Hakanen murjaisi käsityksensä STT:lle.

Kannanoton allekirjoittivat Hakasen lisäksi toiminnanjohtajat Reijo Siitonen (HKV), Markku Koistinen (JKU), Janne Harjula (Lahden Ahkera) ja Teijo Raitio (Turun Urheiluliitto).

Mäkelän blogi kävi tunteisiin

Epäoikeudenmukaiseksi koettua arvostelua on tullut eri tahoilta tappiollisten Helsingin vuoden 2012 EM-kisojen jälkeen. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän blogikirjoitus oli viimeinen silaus.

Mäkelä arvosteli blogissaan SUL:n järjestelmää rajusti sekä tehottomuudesta että kyvyttömyydestä. Kritiikki kohdistui kipeimmin liiton ylimpään johtoon.

– Toiminnassa on aina parantamisen varaa, mutta mielestämme kritiikki on mennyt liian pitkälle, Hakanen arvioi ja muistutti, että urheilijoilla olisi myös oma kanavansa puuttua epäkohtiin.

– Urheilijat ovat valinneet liittovaltuustossa edustajikseen Merja Korpelan ja Tuomo Salosen. Järjestötoiminnassa pitäisi hyväksyä, että asiat esitetään heidän kauttaan.

STT