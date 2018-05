Siirtopommi: LP Viestin jättänyt Ronja Heikkiniemi vaihtaa Hämeenlinnan Lentopallokerhoon

Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan LP Viestistä lähtenyt yleispelaaja Ronja Heikkiniemi edustaa ensi kaudella Hämeenlinnan Lentopallokerhoa. Seura voitti HPK-nimellä naisten Mestaruusliigassa kultaa päättyneellä kaudella. Finaalisarjassa se peittosi juuri LP Viestin.

Heikkiniemi, 19, kuuluu Suomen maajoukkueeseen. Hän on Salon Viestin kasvatti ja on lukeutunut viime vuodet Suomen lahjakkaimpien lentopalloilijoiden joukkoon. Juniorivuosinaan Heikkiniemi saavutti SM-kultaa niin C-, B-, kuin A-tytöissäkin.

Heikkiniemi debytoi LP Viestissä liigassa tammikuussa 2014, jolloin hän oli täyttänyt hiljakkoin vasta 15 vuotta. Salossa Heikkiniemen palkintokaappiin kertyi kaksi SM-kultaa ja kaksi SM-hopeaa. Viime vuonna hänet palkittiin vuoden läpimurtopelaajan tittelillä liigassa.