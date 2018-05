Sininen tulevaisuus paljasti logonsa – ”Me olemme uudistusmielinen konservatiivipuolue”

Sininen tulevaisuus on paljastanut logonsa. Liekkimäisessä logossa on tummansininen tyylitelty s-kirjan harmaalla taustalla.

Puheenjohtaja Sampo Terhon mukaan logo tiivistää puolueen aatteen yhteen kuvaan. Terhon mukaan sininen tulevaisuus on Suomen johtava uudistusmielinen konservatiivipuolue.

– Suomen puoluekartalla ei ole ollut uudistusmielistä konservatiivipuoluetta. Sininen tulevaisuus on sellainen, Terho sanoi logon julkistamistilaisuudessa.

– Me uskomme perinteisiin arvoihin, mutta haluamme uudistaa homehtuneet rakenteet.

Terhon mukaan siniset kannattavat muun muassa suppeaa valtiovaltaa ja vähäisempää sääntelyä kuin mihin länsimaissa on viime vuosikymmeninä ”sosialistisen sääntelytulvan alla” on totuttu.

Terhon mukaan logon julkistaminen on viimeinen osa uuden puolueen vuosi sitten alkanutta perustamisprosessia.

STT