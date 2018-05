Sininen tulevaisuus paljasti logonsa – ”Olemme uudistusmielinen konservatiivipuolue”

Sininen tulevaisuus on paljastanut logonsa. Liekkimäisessä logossa on tummansininen tyylitelty s-kirjan harmaalla taustalla.

Sininen tulevaisuus paljasti keskiviikkona logonsa ja sai puheenjohtaja Sampo Terhon mukaan päätökseen viime vuoden kesällä alkaneen uuden puolueen perustamisprosessin.

Puolue oli kutsunut tiedotusvälineitä koolle eduskuntaan salamyhkäisellä kutsulla, jossa lupailtiin ”isoa paljastusta puolueen identiteettiin liittyen”.

Runsaslukuiselle toimittajajoukolle paljastetussa liekkimäisessä logossa on tummansininen tyylitelty s-kirjan harmaalla taustalla.

Terhon mukaan logo tiivistää puolueen aatteen yhteen kuvaan. Terhon mukaan Sininen tulevaisuus on Suomen johtava uudistusmielinen konservatiivipuolue.

– Suomen puoluekartalla ei ole ollut uudistusmielistä konservatiivipuoluetta. Sininen tulevaisuus on sellainen, Terho sanoi logon julkistamistilaisuudessa.

Terho kiisti, että uudistusmielinen konservatiivipuolue olisi käsitteellinen mahdottomuus.

– Me uskomme perinteisiin arvoihin, mutta haluamme uudistaa homehtuneet rakenteet.

Terhon mukaan siniset kannattavat muun muassa suppeaa valtiovaltaa ja vähäisempää sääntelyä kuin mihin länsimaissa on viime vuosikymmeninä ”sosialistisen sääntelytulvan alla” totuttu.

”Politiikan on uudistuttava”

Sinisten varapuheenjohtajan Tiina Elovaaran mukaan puolue haluaa toimia edelläkävijänä politiikan uudistamisessa, minkä vuoksi puolueessa valmistellaan politiikan uudistamisohjelmaa.

Siniset haluaa esimerkiksi osallistaa kansalaisia nykyistä enemmän muun muassa digitaalisten viestintävälineiden avulla. Perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle suunnitellaan uutta kevyempää ”solutoimintaa” osittain Ranskan presidentin Emmanuel Macronin taannoisen menestyskampanjan innoittamana.

Puolueessa halutaan ottaa käyttöön myös perinteisiä puoluekokousaloitteita nopealiikkeisemmät jäsenaloitteet, joilla jäsenistö saa huolenaiheensa mahdollisimman ripeästi käsittelyyn puoluekoneistossa. Samoin puolueessa harkitaan esimerkiksi eduskuntaryhmän kokousten nettilähetyksiä.

Elovaaran mukaan politiikan pitäisi olla nykyistä reagoivampaa ja ilmiölähtöisempää. Hänen puheensa politiikan uudistamisesta muistuttivat monessa kohdin Harry Harkimon ja Mikael Jungnerin Liike Nyt -hankkeen äskettäisiä julkilausumia.

– Toivomme, että voimme haastaa vanhoja puolueita kriittiseen itsetutkiskeluun, Elovaara sanoi.

– Isossa kuvassa politiikan pitää kyetä uudistumaan siinä missä teemme muitakin uudistuksia.

Mistä löytyy ekologinen lokero?

Sinisten kannatus on madellut mielipidekyselyissä alle kahdessa prosentissa. Politiikan kommentaattorit ovatkin kummastelleet, mistä sinisille löytyy sopiva ekologinen lokero puoluekartalta, jossa samalla sektorilla jo entuudestaan häärivät keskusta ja kokoomus.

Terhon mukaan siniset erottuvat selvästi kilpailijapuolueistaan. Kokoomukseen verrattuna siniset on Terhon mukaan konservatiivisempi, EU-kriittisempi ja esimerkiksi kielikysymyksessä puolue kokoomuksesta poiketen kannattaa pakkoruotsin poistamista.

– Keskustaan verrattuna olemme enemmän uudistusmielinen ja enemmän tulevaisuuteen katsova puolue, Terho sanoi ja nosti esimerkiksi sinisten kannattaman käänteisen tuloveron ja sinisten ajaman perusturvan uudistamisen.

Eroista huolimatta kokoomus ja keskusta ovat Terhon mukaan sinisille todennäköisimmät hallituskumppanit, jos sellainen tilanne eteen tulee. Punavihreästä blokista yhteistyökumppaneita on Terhon mukaan vaikea löytää, etenkin jos vasemmistopuolueet pitävät kiinni viime aikoina antamistaan lupauksista.

– Sieltä on tulossa vain tuhlausta ja talouden perikatoa.

STT

Kuvat: