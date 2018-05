Sipilä: EU:sta otetaan mittaa Iranin ydinsopimuksen säilyttämisessä

EU-huippukokoukseen tänään osallistuva Juha Sipilä (kesk.) kuvaa Yhdysvaltain irtautumista Iranin ydinsopimuksesta erikoiseksi tilanteeksi. EU-johtajat arvioivat tänään Bulgariassa, miten ne voisivat pitää sopimuksen voimassa ja toisaalta suojata eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat Iranin markkinoilla.

Sipilän mukaan nyt otetaan mittaa myös EU:sta. Sopimuksen säilyttäminen on hänen mukaansa ensimmäinen tavoite. Toisena tavoitteena on mahdollistaa eurooppalaisten yritysten toimiminen Iranissa Yhdysvaltain pakotteista huolimatta.

EU-maat pohtivat illalla keinoja, joilla ne suojaisivat omia taloudellisia intressejään, jos Yhdysvaltojen sanktiot heijastuvat niihin. Yhdysvallat on kertonut jättävänsä Iranin ydinsopimuksen ja asettavansa jälleen pakotteita.

”Suomelta kiinnostavia ajatuksia”

Saksan ja Ranskan vauhtikaksikosta saadaan tänään esimakua, kun maat esittelevät muille jäsenmaille ehdotustaan uraauurtavien innovaatioiden edistämisestä.

Puisevalta kuulostava otsikko on tärkeä, koska EU:n on pidettävä huoli siitä, että se pysyy tutkimuksessa ja tuotekehityksessä muun maailman, varsinkin Kiinan mukana. Saksa ja Ranska ovat esitelleet muille jäsenmaille pohjapaperin, mutta EU-lähteen mukaan kiinnostavia ajatuksia on kuultu myös Suomelta.

EU-maat harkitsevat kunnollisen Euroopan innovaationeuvoston perustamista, joka nostaisi uraauurtavia yrityksiä. STT:n tietojen mukaan Suomi on kertonut ainakin alustavasti kannattavansa ajatusta.

