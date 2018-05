Sipilä: Keskustelu maakuntavaalien ajankohdasta on tässä vaiheessa turhaa

Keskustelu maakuntavaalien ajankohdasta on tässä vaiheessa turhaa, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo STT:lle.

Sipilän mukaan maakuntavaalien ajankohta ei ole kaikkein suurin kysymys, vaikka sote- ja maakuntalakien käsittely eduskunnassa venyisi heinäkuun puolelle. Hallituksen tavoitteena on ollut saada lait hyväksyttyä vielä kesäkuussa.

Jos käsittely menee heinäkuulle, Sipilän mukaan maakuntavaalien ajankohtaa ”vastaavasti justeerataan”. Tämänhetkisen aikataulun mukaan maakuntavaalit pidettäisiin lokakuun lopulla.

– Jos syystä tai toisesta käsittely menee heinäkuun puolelle, totta kai me kunnioitamme demokratiaa ja sen edellytyksiä. Vaalien järjestämiseen pitää olla sitten riittävä aika, Sipilä sanoo.

– Mutta se keskustelu on kyllä tässä vaiheessa minusta turhaa. Nyt kannattaa keskustella siitä, että saadaan tämä substanssi käsiteltyä.

Sipilän mukaan eduskunnassa pitäisi nyt kaikki paukut saada siihen, että sote-uudistus saadaan käsiteltyä. Vasta sen jälkeen on Sipilän mukaan aikataulusta keskustelemisen paikka.

Orpon mielestä ajankohta ei ykköskysymys

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä maakuntavaalien ajankohta ei ole ”ykköskysymys”, vaan olennaista on, että eduskunta saa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait käsitellyksi perusteellisesti.

Iltalehti kertoi, että Oikeuskanslerinviraston mukaan maakuntavaaleihin pitäisi olla puoli vuotta valmistautumisaikaa siitä lukien, kun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait on saatu maaliin.

– Minulle ykköskysymys on se, että eduskunta käsittelee nyt hyvässä järjestyksessä ja perusteellisesti – mutta kuitenkin tehokkaasti – nämä lait. Sitten kun valiokunnat ovat pääsemässä maaliin, silloin katsotaan, milloin vaalit on aikaisintaan mahdollista järjestää, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Otetaan nyt rauhallisesti tämän vaaliajankohdan suhteen ja tehdään ensin hyvää lainsäädäntöä. Antaa eduskunnan tehdä ensin työnsä.

Oikeuskanslerinviraston näkemys on, että sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin hyväksymisen jälkeen maakuntavaalien järjestämiselle pitää varata noin puoli vuotta, STT:n saamat tiedot vahvistavat.

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen esitti viraston näkemyksen tänään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Hakonen sanoi sähköpostitse STT:lle, ettei hän voi kommentoida valiokunnassa käytyä keskustelua.

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä presidentin virkatoimien lainmukaisuutta.

Maakuntavaalit demokratian irvikuva?

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne moitti tiistaina kovin sanoin maakuntavaalien aikataulua. Vaalit on ollut määrä pitää lokakuun lopussa. Sote- ja maakuntalakien valmistuminen näyttää puolestaan venyvän heinäkuun alkuun.

Rinne perustaa kritiikkinsä Euroopan neuvoston asiantuntijaelimeen Venetsian komiteaan.

– Euroopan neuvosto on todennut Venetsian komitean suosituksessa, että vaalien lainsäädännön pitää olla voimassa vähintään 12 kuukautta, jotta ihmiset pystyvät perehtymään asiaan ja ehdokasasettelu voidaan hoitaa järkevästi, Rinne sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Se, mitä hallitus on nyt tekemässä, näyttää demokratian irvikuvalta. Kolme kuukautta on aivan liian lyhyt aika demokratiassa toimia sillä tavalla, että kaikki voivat tasavertaisesti osallistua vaaleihin ja että ihmisillä on ymmärrys siitä, että mistä vaaleissa on kysymys.

Rinteen mielestä oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen taannoiset tiukan vaaliaikataulun hyväksyvät kommentit heijastavat ylimielistä suhtautumista demokratiaan.

– Ylimielisyyshän on leimannut tätä hallitusta laajemminkin.

Rinteen mielestä hallituksen kannattaisi harkita maakuntavaalien yhdistämistä ensi vuoden eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin. Kolmien vaalien järjestäminen yhtä aikaa voisi Rinteen mukaan nostaa äänestysprosentteja perinteisesti matalasta äänestysinnosta kärsineissä europarlamenttivaaleissa sekä maakuntavaaleissa, jotka eivät tunnu kansalaisia toistaiseksi suuresti innostaneen.

STT

