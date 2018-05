Sipilä: Kolmien vaalien yhdistäminen ei ole mahdollista

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan lähiaikojen kolmien vaalien yhdistäminen ei ole mahdollista. Sipilä kertoi asiasta Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Sipilän mukaan maakuntavaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien yhdistäminen ei ole mahdollista, koska tällöin maakunnille jäisi liian vähän aikaa toimintansa käynnistämiseen.

Europarlamenttivaalit on ensi vuoden toukokuun lopulla, mikä olisi Sipilän mukaan liian myöhäinen ajankohta maakuntavaalien järjestämiselle.

Hallituksen esityksen mukaan vastuun sote-palveluista on ollut määrä siirtyä kunnilta maakunnille vuoden 2020 alusta.

”Perustuslakivaliokunnan vuoto äärimmäisen vakava”

Sipilä katsoi myös, että sote-lausuntoluonnoksen vuotaminen perustuslakivaliokunnasta on äärimmäisen vakava asia.

Sipilän mukaan tapauksessa on hybridivaikuttamisen piirteitä. Hänen mielestään eduskunnan on käytävä asiasta vakava keskustelu.

Sipilä muistuttaa, että perustuslakivaliokunta on oikeusistuimen kaltainen elin.

Tietovuoto on Sipilän mukaan vakava asia myös sikäli, että eduskuntaan on tiedustelulain myötä tulossa uusi tiedusteluvaliokunta.

STT