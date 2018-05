Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapaudesta lykkääntymässä ensi viikkoon

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoo, ettei perustuslakivaliokunnan lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta ole valmistumassa tällä viikolla.

– Tähtäin on ensi viikon aikana. Tässä vielä eilen ajattelin, että saamme valmista tällä viikolla, mutta nyt on selvää, että ensi viikon aikana toivottavasti.

Lapintien mukaan valiokunnan jäsenillä on paljon keskusteltavia asioita.

– Asia on laaja, ja siihen sisältyy paljon vaikeita periaatteellisia kysymyksiä. Ja sen vuoksi ymmärrän hyvin, että valiokunnan jäsenet haluavat käydä perusteellista keskustelua näistä asioista.

Asiantuntijoita ei ole Lapintien mukaan enää tarkoitus kuulla, vaan käsillä on nyt lausuntoluonnos, jota käydään läpi.

Seuraava kokous valiokunnalla on tiistaina. Lapintien mukaan kokoukset aloitetaan tavallista aikaisemmin ja ne ovat tavallista pidempiä.

– Aika monella kansanedustajalla on omalla paikkakunnallaan paljon kokouksia maanantaisin, Lapintie perusteli normaaleissa kokouspäivissä pitäytymistä.

Sipilä: Maakuntavaalien ajankohta on vain tekninen kysymys

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan maakuntavaalien ajankohta on pelkkä tekninen kysymys, joka ratkaistaan sitten kun sote-lait on saatu valmiiksi.

– Nyt kaikki keskittyvät siihen, että laki saadaan läpi. Sen jälkeen vaalien ajankohta on enemmän tai vähemmän tekniikkaa, Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Vaalien järjestämiseen pitää olla riittävä aika, mutta maakunnalla pitää sitten olla myöskin riittävä aika siihen, että saadaan toimenpantua laki.

Sipilän mukaan vaalien ajankohtaa ratkaistaessa kuullaan oikeuskanslerinvirastoa, jonka mukaan lakien valmistumisen ja vaalien välillä pitää olla noin puoli vuotta. Hän ei ottanut kantaa siihen, voidaanko vaalit järjestää lokakuun lopulla, jos lait saadaan valmiiksi vasta heinäkuussa.

– Sen mukaisesti tietenkin toimitaan, mitä oikeuskanslerinvirasto sanoo. Sitten kun tämä tekninen asia tulee aikanaan esille, niin tietenkin siinä konsultoidaan myös oikeuskanslerinvirastoa, Sipilä sanoi.

– Tämä on kaikkein helpoin kysymys tässä koko uudistuksessa. Kyllä vaaleille päivä löytyy, se on ihan varma.

”Täytyy olla napin äärellä”

Sipilän mukaan sote-äänestykset vaikuttavat myös ministerien ulkomaanmatkoihin juhannuksen tienoilla. Ministerien matkoja on Sipilän mukaan peruttu mahdollisilta sote-äänestysten päiviltä.

– Täytyy olla silloin napin äärellä, Sipilä sanoi.

Hallituksen enemmistö sote-kysymyksessä on perin niukka etenkin sen jälkeen kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja puolueen eduskuntaryhmästä eronnut Harry Harkimo ovat ilmoittaneet äänestävänsä uudistusta vastaan.

STT

