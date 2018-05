Sisäilman ongelmat kuriin

Julkisessa puheessa sisäilmaongelmia käsitellään usein teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta: miten rakennuksia voidaan korjata ja mitä korjaaminen maksaa.

Sisäilmaongelmilla on myös uhrinsa. Sairastunut ei parane, vaikka tilat saadaan kuntoon.

Hallituksen vastikään hyväksymän Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoite on saada sisäilmaongelmat kuriin kymmenessä vuodessa. Ohjelmassa ei keskitytä pelkästään rakennusten kuntoon, vaan myös huonon sisäilman seurauksiin.

Sisäilmasta oireilevat ja sairastuneet tulevat saamaan nykyistä enemmän tukea ja neuvontaa. Vakavimmin oireilevien kuntoutusta kehitetään ja selvitetään, millaisella sosiaaliturvalla kuntoutumista voidaan tukea, lupaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan ”on aika tehdä kurssinmuutos, jotta saamme rakennusten ongelmat vihdoin kuriin ja sisäilmasta oireileville nopeasti tarvittavan avun”.

Tämä on tervetullut näkökulman laajennus vakavaan asiaan.

Parasta ehkäisyä on minimoida riskit jo taloja tehdessä. Hallituksen ohjelman mukaan rakentajille järjestetään kosteudenhallintaan liittyvää koulutusta.

Yhdessä kuntien kanssa valtio kehittää toimintamallin, jolla sisäilmaongelmia korjataan ja ehkäistään. Kokemusta kunnista löytyy. Esimerkiksi Salossa on parhaillaankin useita kaupungin kiinteistöjä, joista toiminta on siirretty sisäilmaongelmien takia muualle vähintään väliaikaisesti.

Salossa havaittuihin ongelmiin tartutaan valmiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunki palkkaa myös sisäilma-asiantuntijan.

Uutta rahaa huonosta sisäilmasta kärsivien julkisten rakennusten korjauksiin ei ole luvassa. Kaiken kaikkiaan ohjelman toimeenpano perustuu työhön, jota jo nyt tehdään muun muassa kunnissa, ministeriöissä ja järjestöissä.

Hallituksen kanssa samalla asialla ovat Suomen kuusi suurinta kaupunkia, jotka ilmoittivat viime syksynä alkavansa ratkoa sisäilmaongelmia yhdessä.

Tahtoa tuntuu riittävän, samoin ymmärrystä ongelmien vakavuudesta. Hallituksen ohjelman toteutuminen on lopulta pitkälti kiinni siitä, miten kunnissa toimitaan.