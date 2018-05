Skripaleita hoitanut lääkäri BBC:lle: Emme uskoneet heidän selviytyvän

Britanniassa hermomyrkkyiskun uhreiksi joutuneita ex-agentti Sergei Skripalia ja hänen tytärtään Julija Skripalia hoitanut lääkäri sanoo, ettei hoitotiimi aluksi uskonut Skripalien selviytyvän. Julkisuudessa nyt ensimmäistä kertaa esiintyvät hoitohenkilökunnan jäsenet kertovat BBC:n haastattelussa, että he aluksi luulivat Skripalien saaneen opioidimyrkytyksen.

Skripalit myrkytettiin maaliskuun alussa. Heidät löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburysta ja vietiin sairaalahoitoon. Myös heitä auttanut poliisi joutui sairaalaan.

Britannia on syyttänyt myrkytyksistä Venäjää, joka on kiistänyt syyllisyytensä.

http://www.bbc.com/news/uk-44278609

STT

