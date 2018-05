Snapchat liittyi verkon vihapuhetta kitkevään EU-hankkeeseen

Sosiaalisen median yritys Snapchat on liittynyt EU:n hankkeeseen, jonka tarkoituksena on torjua vihapuhetta sosiaalisessa mediassa.

– Toivotamme tervetulleeksi Snapchatin sitoutumisen laittoman sisällön torjuntaan verkossa, kommentoi EU:n oikeuskomissaari Vera Jourova.

EU:n kanssa yhteistyöhön ovat ryhtyneet useimmat sosiaalisen median jättiläiset, kuten Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram. EU haluaa sitouttaa amerikkalaisyhtiöt yhteisiin käyttäytymissääntöihin EU-alueella.

Tavoitteeksi on asetettu, että lakia rikkova vihapuhe ja ääriaineisten sisältö poistetaan kaikilta alustoilta vuorokauden sisällä julkaisusta.

STT

