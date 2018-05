Soini: Olen aina vastustanut kuoleman kulttuuria abortista eutanasiaan

Aborttikirjoituksellaan suuttumusta herättänyt ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoo, että hänen mielestään myös ulkoministerillä on mielipiteen ja omantunnon vapaus. Soini sanoo pitävänsä siitä tiukasti kiinni.

Soini julkaisi viikonloppuna blogin, jossa hän ilmaisi olevansa pahoillaan Irlannin aborttiäänestyksen tuloksesta. Kansanäänestyksen seurauksena maan poikkeuksellisen tiukka aborttilainsäädäntö avataan.

Soini sanoi STT:lle ja Ylelle Brysselissä, ettei häpeile kantaansa. Kanta ei hänen mukaansa vaikuta hallituksen politiikkaan.

– Minulla on ollut sama kanta elämän pyhyyteen 30 vuotta, sen ajan kuin olen ollut politiikassa. Se tuntuu olevan aina uutinen, on sitten vaalit mitkä tahansa tai tapahtuma mikä tahansa, Soini sanoi EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen.

Hän kiistää, että kanta vaikuttaisi hallituksen politiikkaan. Soinin mielestä ei ole ristiriitaista, että hän ottaa henkilökohtaisesti kantaa tavalla, joka ei ole koko hallituksen kanta.

Suomesta ei ole kuitenkaan onniteltu irlantilaisia ainakaan samalla tavalla kuin Ruotsista, jonka ulkoministeri Margot Wallström tviittasi lauantaina onnittelunsa irlantilaisille historiallisesta äänestyksestä.

– Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, Wallström kirjoitti.

Soinin mukaan Suomella ei ole ollut tapana onnitella kansanäänestyksistä.

– Olisiko brexitistäkin pitänyt onnitella, kun se oli Englannin kansan ääni, varmaankin.

Irlannissa käytiin ennen kansanäänestystä vilkasta keskustelua naisten oikeuksista, koska tiukka lainsäädäntö voi johtaa naisten hengen vaarantumiseen. Myös kokoomusministerit korostivat maanantaina, että kyse on ihmisoikeuksista.

Soini ei halua avata kantaansa enempää.

– En mene yksityiskohtiin. Minulle ihmiselämä on pyhä kohdusta hautaan. Olen aina vastustanut kuoleman kulttuuria, on se sitten abortti tai eutanasia.

Tutkija: Ulkoministerille epätavanomainen kirjoitus

Soinin blogikirjoitus Irlannin aborttiäänestyksestä on ulkoministerille epätavanomainen, vaikka Soinin aborttikanta onkin pysynyt samana ja ollut tiedossa jo pitkään, arvioi Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Soini kirjoitti blogissaan, että maailma menee ”kummaksi”, jos elämän puolustamista tarvitsee puolustella. Soini sanoo puolustavansa elämää silti ”sopivalla ja sopimattomalla hetkellä”.

Jokisipilän mukaan asiaan on monta näkökulmaa.

– On kysymys tietysti toisen valtion sisäisestä päätöksenteosta. Se on diplomatian klassisten sääntöjen ja perinteiden mukaan semmoinen asia, johon mahdollisuuksien mukaan koetetaan olla puuttumatta millään tapaa, Jokisipilä sanoi.

– Tietysti tämä itse kysymys on semmoinen, jossa Soini on hyvin loogisesti ollut tällä ihan samalla kannalla niin pitkään kuin hänen kannastaan julkisuudessa on kukaan ollut kiinnostunut. Hän on puhunut, että ihmiselämä on hänelle pyhä, ja on tämän kantansa aina kysyttäessä ilmaissut.

Jokisipilän mukaan aborttiasia on mitä mainioin esimerkki omantunnon kysymyksestä, johon esimerkiksi eduskunnan äänestyksessä ei sovellettaisi ryhmäkuria.

– Tietysti se, mikä tekee hänen kannanotostaan problemaattisen, on hänen asemansa ulkoministerinä. Ulkoministerin pitäisi vielä tavanomaista suurempaakin pidättyvyyttä noudattaa kommentoidessaan tällaisia sentimentaalisia ja voimakkaita tunteita herättäviä, ristiriitaisia asioita. Ja vielä ulkoministerin roolissa se, että kommentoi toisen valtion sisäisiä juttuja, sekään ei ole ihan ongelmatonta.

Jokisipilä arvioi, että Soinilla on saattanut ylittyä jokin henkilökohtainen kipuraja hänen saamansa kansalaispalautteen kohdalla. Soini kertoi blogikirjoituksensa aluksi saaneensa Suomesta Irlannin kansanäänestykseen liittyvää kansalaispalautetta.

– Ilmankin olisin tullut toimeen, Soini kirjoitti.

STT

Kuvat: